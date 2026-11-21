Der 41-Jährige Unfallverursacher befuhr die K15 von Heuzert kommend in Fahrtrichtung Marzhausen. Hierbei übersah er einen am Straßenrand geparkten PKW und fuhr offenbar ungebremst auf diesen auf. Der geparkte PKW wurde durch den Aufprall in einen angrenzenden Garten geschoben. An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnte beim Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein entsprechend durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrzeugführer wurde hieraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.



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