Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss

Ausgangs einer Rechtskurve kam er auf regennasser Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von seiner Fahrspur auf die Gegenfahrspur und kollidierte hierbei fast mit dem entgegenkommenden PKW eines 57-jährigen Mannes.

Durch eine Ausweichbewegung nach rechts konnte der entgegenkommende Fahrer einen Frontalzusammenstoß verhindern. Im weiteren Streckenverlauf verlor der 26-jährige vollumfänglich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte letztlich mit der rechten Schutzplanke neben der Fahrbahn.



Im Rahmen der Unfallaufnahme räumte der Unfallverursacher den Konsum von Cannabis ein, ein Vortest verlief positiv auf THC. Daher erfolgte die Beschlagnahme der Fahrerlaubnis und eine Blutprobe im Krankenhaus Montabaur. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet.



