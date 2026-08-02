Hachenburg
Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung
Symbolbild
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Fredrik von Erichsen/dpa

Am 02.08.2026, gegen 00:50 Uhr, befuhr die 28-jährige Fahrzeugführerin die K19 von Astert kommend in Fahrtrichtung Hachenburg.

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Ca 150 Meter vor der Einmündung zur K21 überholte die Fahrzeugführerin einen PKW. Im folgenden Einmündungsbereich beabsichtigte diese sodann nach rechts abzubiegen. Aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit durch das vorherige Überholmanöver misslang das Abbiegen nach rechts und die Fahrzeugführerin überfuhr die K21 geradeaus. Hierbei musste ein weiterer Verkehrsteilnehmer, welcher sich auf der K21 befand, stark abbremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Nach dem Überfahren der K21 kollidierte die Fahrzeugführerin mit einem PKW welcher auf einem Parkplatz neben der K21 geparkt war. Nach dem Zusammenstoß kam die Verursacherin in dem Grünstreifen zum Stehen. Im Rahmen der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich bei der Unfallverursacherin Hinweise auf eine Alkoholisierung. Demnach wurde der Fahrzeugführerin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Durch den Verkehrsunfall wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
PI Hachenburg
POK Friesenhahn

Telefon: 02662-955580


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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