Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. Bei der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten feststellen, dass der Fahrzeugführer nicht unerheblich alkoholisiert war. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt, dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und die Fahrerlaubnis sichergestellt.
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Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung
Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. Bei der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten feststellen, dass der Fahrzeugführer nicht unerheblich alkoholisiert war. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt, dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und die Fahrerlaubnis sichergestellt.