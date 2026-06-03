Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Der Fahrzeugführer kam am Ende eines Fahrbahnteilers nach links von der Fahrbahn ab und verunfallte. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer Alkoholeinfluss festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 1,09 Promille. Am PKW entstand ein Sachschaden von geschätzten 7000 Euro. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der PKW wurde abgeschleppt.



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