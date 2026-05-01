Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Der Verursacher kam hierbei in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Rahmen der vor Ort durchgeführten Verkehrsunfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten feststellen, dass der alleinbeteiligte Verkehrsunfallverursacher offensichtlich stark alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille.

Dem 29-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.



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