Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Dort kam ein Transporter in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte über die Schutzplanke, rutschte von dort eine Böschung hinunter und prallte gegen eine Baum. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Bei den Folgeermittlungen wurde bei ihm Alkoholkonsum festgestellt, so dass eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt wurde. An dem Transporter entstand Totalschaden und musste durch den Abschleppdienst mit einem Kran geborgen werden. Die Feuerwehr war mit starken Kräften vor Ort.



