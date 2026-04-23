Verkehrsunfall nach Alkoholgenuss

In Höhe des Überfliegers im Bereich Nievern verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle, geriet ins Schleudern und kollidierte mit dem Bordstein. Trotz Schaden an der Felge und ausgelöster Airbags flüchtete er zunächst von der Unfallstelle. Nach Zeugenhinweis konnte er jedoch kurze Zeit später durch eine Polizeistreife gefasst werden. Der Grund der Flucht war schnell geklärt, der Fahrer stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Sein Führschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.



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