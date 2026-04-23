Nievern
Verkehrsunfall nach Alkoholgenuss
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Am 22.04.2026 gegen 20:15 Uhr befuhr ein Auto die B260 in Richtung Bad Ems.

In Höhe des Überfliegers im Bereich Nievern verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle, geriet ins Schleudern und kollidierte mit dem Bordstein. Trotz Schaden an der Felge und ausgelöster Airbags flüchtete er zunächst von der Unfallstelle. Nach Zeugenhinweis konnte er jedoch kurze Zeit später durch eine Polizeistreife gefasst werden. Der Grund der Flucht war schnell geklärt, der Fahrer stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Sein Führschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Ems
Viktoriaallee 21
56130 Bad Ems
02603/970-0


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