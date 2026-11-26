Der Unfallverursacher fuhr dabei aus nicht bekannten Gründen auf das in Richtung Hachenburg vorausfahrende Fahrzeug auf. Beide Unfallbeteiligte wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße gesperrt. Es war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.
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Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen
Der Unfallverursacher fuhr dabei aus nicht bekannten Gründen auf das in Richtung Hachenburg vorausfahrende Fahrzeug auf. Beide Unfallbeteiligte wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße gesperrt. Es war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.