Am 26.11.2026 gegen 15 Uhr ereignete sich auf der B413, in Höhe der Einmündung Hattert-Hütte ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Der Unfallverursacher fuhr dabei aus nicht bekannten Gründen auf das in Richtung Hachenburg vorausfahrende Fahrzeug auf. Beide Unfallbeteiligte wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße gesperrt. Es war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.



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