Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Ein 23-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die K10 aus Richtung Hattert kommend in Richtung Winkelbach und kam ausgangs einer Rechtskurve vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer und ein weiterer Fahrzeuginsasse wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 23-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Daher wurde eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt.



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