Wallmerod
Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen
Wallmerod. Am Dienstag, dem 10.03.2026, gegen 06:05 Uhr, ereignete sich auf der B8, zwischen Wallmerod und Herschbach/Oberwesterwald ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Der 44jährige Fahrer eines PKW befuhr hinter einem LKW die B8 in Richtung Herschbach und setzte kurz vor einer Rechtskurve zum Überholen des LKW an. Während des Überholvorgangs kam ihm ein 59jähriger PKW-Fahrer entgegen, welcher noch nach rechts auswich, allerdings einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Beide PKW-Fahrer wurden leichtverletzt und ins Krankenhaus verbracht. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde noch vor Ort sicherstellt.

