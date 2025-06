Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Dienstag, den 17.06.2025, gegen 15 Uhr kam es auf der B413, Westrandumgehung Hachenburg, zu einem Unfall im Begegnungsverkehr.



Ein 73-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die B413 aus Richtung Müschenbach kommend in Richtung Hachenburg und geriet aufgrund von Unachtsamkeit auf Höhe des Bahnübergangs in den Gegenverkehr. Hierdurch kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000EUR geschätzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

PI Hachenburg

Telefon: 02662-9558-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell