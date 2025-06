Verkehrsunfall mit zwei verletzten Kindern auf Fahrrädern in Nassau

Eine 63jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Straße "Am Grauen Turm" in Fahrtrichtung zur "Freiherr-vom-Stein-Straße", während die zwei Radfahrer im Alter von acht und neun Jahren aus Sicht der Pkw-Fahrerin einen linksseitigen, abschüssigen Fußweg befuhren. Die beiden Kinder wollten den ersten Ermittlungen vor Ort zufolge die Fahrbahn kreuzen und übersahen hierbei den Pkw. Beide Kinder prallten mit ihren Fahrrädern frontal gegen die Fahrerseite des auf der Straße fahrenden Pkw und zogen sich hierdurch Verletzungen zu. Während der achtjährige Junge mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurde, musste der neunjährige Radfahrer mittels Rettungshubschrauber in ein anders Krankenhaus geflogen werden. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls medizinisch betreut. Für keinen Unfallbeteiligten besteht derzeit Lebensgefahr. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.



