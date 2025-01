Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Der 19-jährige Fahrer eines Pkw und sein 20-jähriger Beifahrer befuhren die B8 aus Richtung Steinen/Herschbach kommend in Fahrtrichtung Höchstenbach. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug rutschte ca. 50 Meter entlang des Straßengrabens und kam schließlich an einem Baum zum Stehen. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Beide Fahrzeuginsassen wurden schwerverletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die B8 blieb für den Zeitraum der Unfallaufnahme vollgesperrt.



