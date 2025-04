Verkehrsunfall mit zwei Pkw und vier verletzten Personen an der Einmündung zur L 306 in Wittgert

Wittgert, den 30.04.2025 - Am heutigen Tag kam es gegen 20:20 Uhr an der Einmündung der Kreisstraße 127 zur Landesstraße 306 in Wittgert zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw, bei dem vier Personen verletzt wurden.





Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Pkw die K 127 aus Richtung Ransbach-Baumbach kommend. An der Einmündung zur L 306 übersah ON 01 einen vorfahrtsberechtigten Pkw , der aus Richtung Nauort kommend die L 306 befuhr. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.



Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt.



An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell