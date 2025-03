Verkehrsunfall mit Vollsperrung der B49

Am Montag, den 31.03.2025 um 16:15 Uhr kam es auf der B49 in Höhe Großer Herrgott zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten PKW.

Ein in Fahrtrichtung Koblenz fahrender PKW kam aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur. Der entgegenkommende PKW konnte nicht rechtzeitig ausweichen, sodass es zur Kollision kam. Hierdurch wurde der entgegenkommende PKW in den Graben geschleudert. Der unfallverursachende PKW wurde abgewiesen und kam auf seine Fahrspur zurück. Ein weiterer PKW-Fahrer musste in den angrenzenden Graben ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch die aufgewirbelten Fahrzeugteile wurde ein weiterer PKW beschädigt.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Aufgrund der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge und der Straßenreinigung musste die Fahrbahn für zwei Stunden vollgesperrt werden.

Der Verkehr wurde umgeleitet.

Eine Person wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Die Schadenshöhe wird auf ca. 38.000EUR geschätzt.



