Am Dienstag, dem 17.11.2026, kam es auf der L 307, Gemarkung Höhr-Grenzhausen, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.



Der Fahrer eines Pkw`s beabsichtigte nach links auf die K 117 abzubiegen. Hierbei schätzte er den Abstand zu dem entgegenkommenden Pkw falsch ein.

Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Dabei wurde eine Person verletzt und durch das DRK ins Krankenhaus verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr Fahrbereit.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Höhr-Grenzhausen



Telefon: 02624-94020





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell