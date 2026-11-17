Der Fahrer eines Pkw`s beabsichtigte nach links auf die K 117 abzubiegen. Hierbei schätzte er den Abstand zu dem entgegenkommenden Pkw falsch ein.
Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge.
Dabei wurde eine Person verletzt und durch das DRK ins Krankenhaus verbracht.
Beide Fahrzeuge waren nicht mehr Fahrbereit.
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Verkehrsunfall mit verletzter Person