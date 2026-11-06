Demnach kommt die Fahrerin eines Leichtkraftrads nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem angrenzenden Bordstein.
Die Fahrerin erleidet durch den anschließenden Sturz schwere Verletzungen und wird mittels eines Rettungswagens einem Krankenhaus zugeführt. An dem Leichtkraftrad entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe.
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Verkehrsunfall mit verletzter Person
Demnach kommt die Fahrerin eines Leichtkraftrads nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem angrenzenden Bordstein.