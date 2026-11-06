Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Freitag, den 06.11.2026 gegen 20:45 Uhr kommt es in der Nisterstraße in Nisterau zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Demnach kommt die Fahrerin eines Leichtkraftrads nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem angrenzenden Bordstein.

Die Fahrerin erleidet durch den anschließenden Sturz schwere Verletzungen und wird mittels eines Rettungswagens einem Krankenhaus zugeführt. An dem Leichtkraftrad entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe.



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