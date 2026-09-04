Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Freitagmittag kam es auf der B54 bei Diez zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde.

Der Fahrer eines Pkw missachtete den bevorrechtigten Motorradfahrer beim Auffahren von der L318 auf die B54. Die Straße musste für die Verkehrsunfallaufnahme gesperrt werden.



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