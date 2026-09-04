Der Fahrer eines Pkw missachtete den bevorrechtigten Motorradfahrer beim Auffahren von der L318 auf die B54. Die Straße musste für die Verkehrsunfallaufnahme gesperrt werden.
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Verkehrsunfall mit verletzter Person
Der Fahrer eines Pkw missachtete den bevorrechtigten Motorradfahrer beim Auffahren von der L318 auf die B54. Die Straße musste für die Verkehrsunfallaufnahme gesperrt werden.