Diez
Verkehrsunfall mit verletzter Person
Symbolbild
dpa

Am Freitagmittag kam es auf der B54 bei Diez zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde.

Der Fahrer eines Pkw missachtete den bevorrechtigten Motorradfahrer beim Auffahren von der L318 auf die B54. Die Straße musste für die Verkehrsunfallaufnahme gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-601-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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