Verkehrsunfall mit verletzter Person



Dabei stießen die beiden PKW zusammen und eine Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht.



Die unfallverursachende Person fuhr mit ihrem Fahrzeug von Bannberscheid kommend über die Straße Auf der Heide in Fahrtrichtung Montabaur. Dabei musste sie die vorfahrtsberechtigte K 145 kreuzen und übersah die Führerin des zweiten unfallbeteiligten PKW.



Beide PKW mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Abschließend musste die Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Schmierstoffe gereinigt werden, wodurch es zu einer kurzzeitigen Sperrung der K145 kam.



