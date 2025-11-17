Dort kam ein Alleinbeteiligter Fahrzeugführer vermutlich aufgrund Fahrbahnglätte von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben.
Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde die Person hierbei leicht verletzt.
Es wird auf eine erhebliche Fahrbahnglätte in diesem Bereich hingewiesen, die Straßenmeisterei ist mit den bereits im Gange befindlichen Abstreumaßnahmen involviert. Alle Verkehrsteilnehmer werden hiermit sensibilisiert, ihr Fahrverhalten den Witterungsverhältnissen anzupassen und vorzugsweise die Unfallörtlichkeit zu vermeiden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
PHK Hannebauer
Telefon: 02662-9558-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall mit verletzter Person - Fahrbahnglätte!
Dort kam ein Alleinbeteiligter Fahrzeugführer vermutlich aufgrund Fahrbahnglätte von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben.