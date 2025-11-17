Verkehrsunfall mit verletzter Person - Fahrbahnglätte!

Kirburg - Norken, B 414 (ots) - Derzeit sind Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Hachenburg im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme auf der B 414 zwischen den Ortschaften Kirburg und Norken tätig.

Dort kam ein Alleinbeteiligter Fahrzeugführer vermutlich aufgrund Fahrbahnglätte von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde die Person hierbei leicht verletzt.



Es wird auf eine erhebliche Fahrbahnglätte in diesem Bereich hingewiesen, die Straßenmeisterei ist mit den bereits im Gange befindlichen Abstreumaßnahmen involviert. Alle Verkehrsteilnehmer werden hiermit sensibilisiert, ihr Fahrverhalten den Witterungsverhältnissen anzupassen und vorzugsweise die Unfallörtlichkeit zu vermeiden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Hachenburg

PHK Hannebauer



Telefon: 02662-9558-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell