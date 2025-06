Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin im Gelbachtal

Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrerin in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Durch den Sturz zog sie sich eine Verletzung an der Schulter zu. Sie wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand lediglich geringer Sachschaden.



