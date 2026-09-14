Dreikirchen
Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin - Zeugenaufruf
Symbolbild

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dpa

Am Montag den 14.09.2026 um 13:30 Uhr wurde die Polizeiinspektion Montabaur über eine verletzte Fahrradfahrerin im Mühlenweg in Dreikirchen informiert.

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Nach ersten Angaben war die Radfahrerin gestürzt und hatte sich eine Sprunggelenksfraktur zugezogen. Sie fuhr mit ihrem Rad von der Straße Am Mühlenweg in Richtung Torstraße. Im Mühlenweg kam ihr ein unbekannter PKW mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die Radfahrerin aus und stürzte. Hinweise zu dem entgegenkommenden PKW, insbesondere zur Marke oder zum Kennzeichen, liegen bislang nicht vor. Die Polizeiinspektion Montabaur bittet daher mögliche Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zu dem entgegenkommenden PKW machen können, sich bei der Polizei zu melden. Die verletzte Frau wurde durch das DRK in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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