Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin - Zeugenaufruf

Nach ersten Angaben war die Radfahrerin gestürzt und hatte sich eine Sprunggelenksfraktur zugezogen. Sie fuhr mit ihrem Rad von der Straße Am Mühlenweg in Richtung Torstraße. Im Mühlenweg kam ihr ein unbekannter PKW mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die Radfahrerin aus und stürzte. Hinweise zu dem entgegenkommenden PKW, insbesondere zur Marke oder zum Kennzeichen, liegen bislang nicht vor. Die Polizeiinspektion Montabaur bittet daher mögliche Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zu dem entgegenkommenden PKW machen können, sich bei der Polizei zu melden. Die verletzte Frau wurde durch das DRK in ein Krankenhaus gebracht.



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