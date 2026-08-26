Hierbei wurden 4 Personen leichtverletzt, 1 Person wurde schwerverletzt. Beide Fahrzeuge verblieben nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Unfall wurde aus Neutralitätsgründen durch die unbeteiligte Dienststelle der Polizeiinspektion Hachenburg aufgenommen. Der Unfallhergang ist Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen.
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Verkehrsunfall mit Verletzten
Hierbei wurden 4 Personen leichtverletzt, 1 Person wurde schwerverletzt. Beide Fahrzeuge verblieben nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Unfall wurde aus Neutralitätsgründen durch die unbeteiligte Dienststelle der Polizeiinspektion Hachenburg aufgenommen. Der Unfallhergang ist Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen.