Verkehrsunfall mit Verletzten

Am 26.08.2026, gegen 18:20 Uhr kam es auf der Bundesstraße 8, ortsausgangs von Helmenzen-Oberölfen in Fahrtrichtung Birnbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Polizeifahrzeug und einem weiteren PKW.

Hierbei wurden 4 Personen leichtverletzt, 1 Person wurde schwerverletzt. Beide Fahrzeuge verblieben nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Unfall wurde aus Neutralitätsgründen durch die unbeteiligte Dienststelle der Polizeiinspektion Hachenburg aufgenommen. Der Unfallhergang ist Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen.



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