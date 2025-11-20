Die beiden Fahrzeuge kollidierten aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes und waren beide nicht mehr fahrbereit. Die zwei Fahrzeugführerinnen wurden vom DRK je leichtverletzt einem Krankenhaus zugeführt. Beide PKW wurden abgeschleppt und es entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro.
Verkehrsunfall mit Verletzten
