Verkehrsunfall mit Verletzten

56237 Breitenau Sayntalstraße (ots) - -Breitenau- Am Freitag, den 18.07.2025 gegen 20.15 Uhr befuhr ein 26jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Montabaur mit seinem BMW die L 304, Sayntalstraße, aus Richtung Kausen kommend in Richtung Breitenau.

Ein 28jähriger aus Großmaischeid befuhr mit seinem Jaguar SUV die Sayntalstraße in entgegengesetzter Richtung. In einer scharfen Rechtskurve geriet der BMW, aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit dem Jaguar. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass das linke hintere Rad des Jaguars abgerissen wurde. Der BMW wurde abgewiesen und prallte linksseitig gegen die Schutzplanken. Im BMW befand sich noch ein 23jähriger Beifahrer und im Jaguar noch eine 16jährige Beifahrerin. Alle Insassen wurden mit leichten Verletzungen vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge mussten mit Totalschaden abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr Haiderbach, sowie ein Notarzt und zwei Rettungswagen waren im Einsatz. Die Strecke musste für die Unfallaufnahme und Bergung gesperrt werden.



