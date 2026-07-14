Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Montag, den 13.07.2026 gegen 19:44 Uhr, ereignete sich auf der L 307 zwischen Vielbach und Selters ein Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen.

Die Fahrerin eines in Richtung Selters fahrenden PKW verlor aus bislang nicht bekannten Gründen die Kontrolle über ihren PKW, kam ins Schleudern und überschlug sich mehrfach im rechten Straßengraben. Beide Insassen des PKW wurden zur Überwachung ins Krankenhaus gebracht.



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