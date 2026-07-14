Selters
Verkehrsunfall mit verletzten Personen
Symbolbild
dpa

Am Montag, den 13.07.2026 gegen 19:44 Uhr, ereignete sich auf der L 307 zwischen Vielbach und Selters ein Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen.

Die Fahrerin eines in Richtung Selters fahrenden PKW verlor aus bislang nicht bekannten Gründen die Kontrolle über ihren PKW, kam ins Schleudern und überschlug sich mehrfach im rechten Straßengraben. Beide Insassen des PKW wurden zur Überwachung ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren