Die Fahrerin eines in Richtung Selters fahrenden PKW verlor aus bislang nicht bekannten Gründen die Kontrolle über ihren PKW, kam ins Schleudern und überschlug sich mehrfach im rechten Straßengraben. Beide Insassen des PKW wurden zur Überwachung ins Krankenhaus gebracht.
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Verkehrsunfall mit verletzten Personen
Die Fahrerin eines in Richtung Selters fahrenden PKW verlor aus bislang nicht bekannten Gründen die Kontrolle über ihren PKW, kam ins Schleudern und überschlug sich mehrfach im rechten Straßengraben. Beide Insassen des PKW wurden zur Überwachung ins Krankenhaus gebracht.