Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Ein Richtung Koblenz fahrender PKW-Fahrer stieß beim Wiedereinscheren zum Abschluss eines Überholvorganges mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Im Anschluss verlor er die Kontrolle über seinen PKW, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Straßengraben.

Der Unfallverursacher wurde in seinem PKW eingeklemmt und musste von den alarmierten Feuerwehren der VG Montabaur mit schwerem Gerät aus seinem PKW befreit werden. Die weitere Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt. Beide Verletzten wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und des Feuerwehreinsatzes war die B 49 für circa eine Stunde voll gesperrt, anschließend wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Aufgrund des Unfalls kam es zu erheblichen Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur

PHK Kaiser

Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell