Meudt
Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Am 11.07.2026 kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 8 in der Gemarkung Meudt.

Ein 22-jähriger Autofahrer kollidierte mit einem vorausfahrenden 59-jährigen Kleinkraftradfahrer. Dieser wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die Bundesstraße 8 musste während der Verkehrsunfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg
02663 – 98050


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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