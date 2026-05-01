Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer



Ein Kradfahrer befuhr die L 318 in Fahrtrichtung Montabaur und verlor beim Rechtsabbiegen auf die L 317 infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Krad. Er kollidierte seitlich mit einem in der Einfahrt stehenden PKW und stürzte.

Er verletzte sich am Arm und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musst abgeschleppt werden, das Motorrad wurde in Eigenregie von der Unfallstelle entfernt.



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