Dabei übersah sie ein 12-jähriges Mädchen, dass in der Hofeinfahrt, im Schatten, lag. Die 12-jährige wurde von dem Pkw überrollt. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt das Kind keine lebensbedrohlichen Verletzungen, wurde dennoch mit einem Rettungshubschrauber in eine Koblenzer Klinik geflogen.
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Verkehrsunfall mit verletztem Kind
Dabei übersah sie ein 12-jähriges Mädchen, dass in der Hofeinfahrt, im Schatten, lag. Die 12-jährige wurde von dem Pkw überrollt. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt das Kind keine lebensbedrohlichen Verletzungen, wurde dennoch mit einem Rettungshubschrauber in eine Koblenzer Klinik geflogen.