Herschbach Uww
Verkehrsunfall mit verletztem Kind
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am Sonntag, 28.06.2026, gegen 16:58 Uhr beabsichtigte eine 43-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Dierdorf in eine Hofeinfahrt einer Parzelle des Campingplatzes in Herschbach einzufahren.

Dabei übersah sie ein 12-jähriges Mädchen, dass in der Hofeinfahrt, im Schatten, lag. Die 12-jährige wurde von dem Pkw überrollt. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt das Kind keine lebensbedrohlichen Verletzungen, wurde dennoch mit einem Rettungshubschrauber in eine Koblenzer Klinik geflogen.

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Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
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