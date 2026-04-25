Verkehrsunfall mit verletztem Kind

56237 Deesen, Bergstraße (ots) - Deesen - Am Samstag, den 25.04.2026 gegen 17.15 Uhr befuhr ein 7jähriges Kind in Deesen die Josefstraße mit dem Fahrrad.

An der Einmündung zur Bergstraße prallte sie gegen die linke Fahrzeugseite eines PKW, der die Bergstraße ortsauswärts befuhr. Das Kind wurde dabei verletzt und durch einen RTW ins Krankenhaus verbracht.



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