Polizeidirektion Montabaur
Verkehrsunfall mit verletztem Kind
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

56237 Deesen, Bergstraße (ots) - Deesen - Am Samstag, den 25.04.2026 gegen 17.15 Uhr befuhr ein 7jähriges Kind in Deesen die Josefstraße mit dem Fahrrad.

An der Einmündung zur Bergstraße prallte sie gegen die linke Fahrzeugseite eines PKW, der die Bergstraße ortsauswärts befuhr. Das Kind wurde dabei verletzt und durch einen RTW ins Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Höhr-Grenzhausen

Telefon: 02624-9402-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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