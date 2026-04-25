An der Einmündung zur Bergstraße prallte sie gegen die linke Fahrzeugseite eines PKW, der die Bergstraße ortsauswärts befuhr. Das Kind wurde dabei verletzt und durch einen RTW ins Krankenhaus verbracht.
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Verkehrsunfall mit verletztem Kind
An der Einmündung zur Bergstraße prallte sie gegen die linke Fahrzeugseite eines PKW, der die Bergstraße ortsauswärts befuhr. Das Kind wurde dabei verletzt und durch einen RTW ins Krankenhaus verbracht.