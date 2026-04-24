Verkehrsunfall mit verletztem Kind - PKW Fahrer gesucht

Am Dienstag, 21.04.2026, ereignete sich gegen 16:30 Uhr an der Bushaltestelle in der Römerstraße in Marienfels ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind von einem vorbeifahrenden PKW touchiert und leicht verletzt wurde.

Der Pkw hielt anschließend an und der Fahrer stieg auch aus, das Kind rannte jedoch verängstigt nach Hause. Der Unfall wurde im Nachgang der Polizei gemeldet.

Der Fahrer des Pkws, sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sankt Goarshausen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Sankt Goarshausen



Telefon: 06771-93270





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