Der Pkw hielt anschließend an und der Fahrer stieg auch aus, das Kind rannte jedoch verängstigt nach Hause. Der Unfall wurde im Nachgang der Polizei gemeldet.
Der Fahrer des Pkws, sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sankt Goarshausen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Sankt Goarshausen
Telefon: 06771-93270
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Verkehrsunfall mit verletztem Kind - PKW Fahrer gesucht
Der Pkw hielt anschließend an und der Fahrer stieg auch aus, das Kind rannte jedoch verängstigt nach Hause. Der Unfall wurde im Nachgang der Polizei gemeldet.