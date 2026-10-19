Hierbei entfernte sich einer der Unfallbeteiligten, vermutlich in einem schwarzen PKW Kombi, von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Hellenhahn-Schellenberg. Ein ausweichender PKW wurde durch den Unfall leicht beschädigt.
Die Polizei Westerburg bittet Zeugen des Vorfalls sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Westerburg
Telefon: 02663-98050
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Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle
Hierbei entfernte sich einer der Unfallbeteiligten, vermutlich in einem schwarzen PKW Kombi, von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Hellenhahn-Schellenberg. Ein ausweichender PKW wurde durch den Unfall leicht beschädigt.