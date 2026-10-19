Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Am Montag, dem 19.10.2026, kam es gegen 10:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B255 in der Gemarkung Rennerod, in etwa auf Höhe der Abfahrt "Koblenzer Straße".

Hierbei entfernte sich einer der Unfallbeteiligten, vermutlich in einem schwarzen PKW Kombi, von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Hellenhahn-Schellenberg. Ein ausweichender PKW wurde durch den Unfall leicht beschädigt.

Die Polizei Westerburg bittet Zeugen des Vorfalls sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663-98050





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell