Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Hundsangen, B 8 (ots) - Am 16.10.26, gegen 15:36 Uhr, ereignete sich auf der B 8 in der Gemarkung Hundsangen zwischen den Ortslagen Wallmerod und Hundsangen ein schwerer Verkehrsunfall.



Ein 61-jähriger Motorradfahrer befuhr die B 8 aus Richtung Wallmerod kommend in Fahrtrichtung Hundsangen, als er nach einem abgeschlossenem Überholmanöver in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor und mit einem entgegenkommenden Pkw einer 31-jährigen Fahrerin kollidierte.



Der Motorradfahrer wurde tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Pkw-Fahrerin wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.



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