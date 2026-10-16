Ein 61-jähriger Motorradfahrer befuhr die B 8 aus Richtung Wallmerod kommend in Fahrtrichtung Hundsangen, als er nach einem abgeschlossenem Überholmanöver in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor und mit einem entgegenkommenden Pkw einer 31-jährigen Fahrerin kollidierte.
Der Motorradfahrer wurde tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle.
Die Pkw-Fahrerin wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Montabaur
Kaiser, PHK
Telefon: 02602-9226-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer