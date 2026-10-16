Polizeidirektion Montabaur
Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer
Symbolbild
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Monika Skolimowska/dpa

Hundsangen, B 8 (ots) - Am 16.10.26, gegen 15:36 Uhr, ereignete sich auf der B 8 in der Gemarkung Hundsangen zwischen den Ortslagen Wallmerod und Hundsangen ein schwerer Verkehrsunfall.


Ein 61-jähriger Motorradfahrer befuhr die B 8 aus Richtung Wallmerod kommend in Fahrtrichtung Hundsangen, als er nach einem abgeschlossenem Überholmanöver in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor und mit einem entgegenkommenden Pkw einer 31-jährigen Fahrerin kollidierte.

Der Motorradfahrer wurde tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle.
Die Pkw-Fahrerin wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur
Kaiser, PHK
Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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