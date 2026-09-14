Verkehrsunfall mit schwerverletzter PKW-Fahrerin auf der L308





Die Fahrerin befuhr mit ihrem PKW die L308 aus Vallendar kommend in Richtung Höhr-Grenzhausen.



Infolge eines Wildwechsels wich die Fahrerin nach links aus und kollidierte frontal mit einem Baum.



Die Fahrerin wurde schwer verletzt und vom DRK samt Notarzt in ein Krankenhaus verbracht.



Am Fahrzeug entstand Totalschaden.



Die Fahrbahn war für Rettungsmaßnahmen ca. zwei Stunden voll gesperrt.



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