Höhr-Grenzhausen L308
Verkehrsunfall mit schwerverletzter PKW-Fahrerin auf der L308
Symbolbild
dpa

Am 14.09.2026 um 07:09 Uhr wurde die Polizei über einen schweren Verkehrsunfall mit einer alleinbeteiligten PKW-Fahrerin informiert.



Die Fahrerin befuhr mit ihrem PKW die L308 aus Vallendar kommend in Richtung Höhr-Grenzhausen.

Infolge eines Wildwechsels wich die Fahrerin nach links aus und kollidierte frontal mit einem Baum.

Die Fahrerin wurde schwer verletzt und vom DRK samt Notarzt in ein Krankenhaus verbracht.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Die Fahrbahn war für Rettungsmaßnahmen ca. zwei Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiwache Höhr-Grenzhausen

Telefon: 02624-9402-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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