56271 Mündersbach
Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person
Am 28.02.2026 gegen 05:13 Uhr wurde der Polizeiinspektion Hachenburg ein Verkehrsunfall zwischen Freirachdorf und Mündersbach gemeldet.


Vor Ort wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer im dortigen Bereich von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.
Der genannten Streckenabschnitt war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt.

