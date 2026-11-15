Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person in Hellenhahn-Schellenberg



Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten dort zwei Pkw. Infolge des Zusammenstoßes überschlug sich eines der Fahrzeuge und blieb auf dem Dach liegen. Der 40-jährige Fahrer dieses Pkw aus der Verbandsgemeinde Rennerod musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Er erlitt schwere Verletzungen.

Der 50-jährige Fahrer des entgegenkommenden Pkw aus der Verbandsgemeinde Westerburg wurde leicht verletzt.



Zur Klärung der Unfallursache wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam hinzugezogen. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an.

Weitere Angaben zum Unfallhergang können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.



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