Hellenhahn-Schellenberg
Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person in Hellenhahn-Schellenberg
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

Am 15.11.2026, gegen 09:59 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall am Ortseingang von Hellenhahn-Schellenberg aus Richtung Rennerod kommend gemeldet.


Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten dort zwei Pkw. Infolge des Zusammenstoßes überschlug sich eines der Fahrzeuge und blieb auf dem Dach liegen. Der 40-jährige Fahrer dieses Pkw aus der Verbandsgemeinde Rennerod musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Er erlitt schwere Verletzungen.
Der 50-jährige Fahrer des entgegenkommenden Pkw aus der Verbandsgemeinde Westerburg wurde leicht verletzt.

Zur Klärung der Unfallursache wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam hinzugezogen. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an.
Weitere Angaben zum Unfallhergang können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-98050


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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