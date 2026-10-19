Verkehrsunfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin

Am Montag, den 19.10.2026, gegen 16:40 Uhr, kam es an der Einmündung der L300/L288 zu einem Vorfahrtsunfall mit einer schwerverletzten Motorradfahrerin.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 39jährige Verkehrsteilnehmerin aus der Verbandsgemeinde Selters mit einem PKW den Zubringer von der L300 zur L288. An der Einmündung L300/288 beabsichtige diese nach links abzubiegen und übersah hierbei die vorfahrtsberechtigte 34jährige Motorradfahrerin aus der Verbandsgemeinde Westerburg.

Die verletzte Motorradfahrerin wurde mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen.

Der Sachschaden liegt in einem niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die L288 musste für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt werden.



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