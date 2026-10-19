Verkehrsunfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 39jährige Verkehrsteilnehmerin aus der Verbandsgemeinde Selters mit einem PKW den Zubringer von der L300 zur L288. An der Einmündung L300/288 beabsichtige diese nach links abzubiegen und übersah hierbei die vorfahrtsberechtigte 34jährige Motorradfahrerin aus der Verbandsgemeinde Westerburg.
Die verletzte Motorradfahrerin wurde mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen.
Der Sachschaden liegt in einem niedrigen fünfstelligen Bereich.
Die L288 musste für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Westerburg
0266398050
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Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 39jährige Verkehrsteilnehmerin aus der Verbandsgemeinde Selters mit einem PKW den Zubringer von der L300 zur L288. An der Einmündung L300/288 beabsichtige diese nach links abzubiegen und übersah hierbei die vorfahrtsberechtigte 34jährige Motorradfahrerin aus der Verbandsgemeinde Westerburg.