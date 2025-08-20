Die Fahrerin befuhr die B413 in Fahrtrichtung Dierdorf und kollidierte mit einem Fahrzeug der Straßenmeisterei, dass zur Durchführung von Arbeiten anhielt. Die 55-jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik geflogen. Der Mitarbeiter der Straßenmeisterei blieb unverletzt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Montabaur
PHK Kaiser
Telefon: 02602-9226-0
Verkehrsunfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin
