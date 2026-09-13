Montabaur
Verkehrsunfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin im Gelbachtal
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Am 13.09.2026 um 14:05 Uhr wurde die Polizei über einen schweren Verkehrsunfall mit einer alleinbeteiligten Motorradfahrerin informiert.

Die Frau aus NRW befuhr mit ihrer Yamaha die L 313 aus Montabaur Wirzenborn kommend in Richtung Bladernheim. Ausgangs einer Linkskurve verlor sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Krad und stürzte. Die 66-jährige Fahrerin wurde dabei am Oberkörper schwer verletzt und vom DRK samt Notarzt in ein Krankenhaus verbracht. An dem Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Die Fahrbahn war für die Rettungsmaßnahmen ca. 45 Minuten voll gesperrt. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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