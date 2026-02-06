Verkehrsunfall mit Schwerverletzten



Den Unfallermittlungen zufolge befuhr ein 72jähriger mit seinem PKW die B 414 aus Richtung Hachenburg kommend in Richtung Kroppach. In Höhe des Bahnüberganges Marzhausen kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Nachfolgend überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Insassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der Fahrer sowie seine Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und wurden einem naheliegenden Krankenhaus zugeführt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen des Verkehrs. Die Verkehrsregelung erfolgte vor Ort durch die Polizei. Im Einsatz waren auch die Straßenmeisterei, DRK, Abschleppdienst sowie die Deutsche Bahn. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich.



