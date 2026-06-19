Verkehrsunfall mit Schwerverletzten in Bad Marienberg, L 293



Demnach befuhr ein 42jähriger PKW-Fahrer die Marienberger Straße aus Richtung Stadtteil Langenbach kommend und beabsichtigte, auf die L 293 einzubiegen.

Hierbei mißachtete der 42jährige PKW-Fahrer die Vorfahrt eines die

L 293 aus Richtung Unnau befahrenden 61jährigen PKW-Fahrers.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider PKW.

Der 42jährige sowie dessen Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt, der 61jährige PKW-Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Die Verletzten wurden umliegenden Krankenhäusern zugeführt.

Im Einsatz waren neben der Polizei auch 30 Wehrleute der FFW Bad Marienberg sowie 3 Rettungsfahrzeuge.

Es entstand ein Gesamtsachschaden im mittleren 5-stelligen Bereich.



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