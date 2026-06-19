Bad Marienberg
Verkehrsunfall mit Schwerverletzten in Bad Marienberg, L 293
Symbolbild
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Monika Skolimowska/dpa

Am Freitag, 19.06.26, 19:00 Uhr ereignete sich an der Einmündung L 293/Marienberger Straße in Bad Marienberg ein schwerer Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen.

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Demnach befuhr ein 42jähriger PKW-Fahrer die Marienberger Straße aus Richtung Stadtteil Langenbach kommend und beabsichtigte, auf die L 293 einzubiegen.
Hierbei mißachtete der 42jährige PKW-Fahrer die Vorfahrt eines die
L 293 aus Richtung Unnau befahrenden 61jährigen PKW-Fahrers.
Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider PKW.
Der 42jährige sowie dessen Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt, der 61jährige PKW-Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Die Verletzten wurden umliegenden Krankenhäusern zugeführt.
Im Einsatz waren neben der Polizei auch 30 Wehrleute der FFW Bad Marienberg sowie 3 Rettungsfahrzeuge.
Es entstand ein Gesamtsachschaden im mittleren 5-stelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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