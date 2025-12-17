Der Roller und der PKW fuhren in genannter Reihenfolge in Richtung Malmeneich. Aus noch nicht geklärten Gründen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Zur Unfallrekonstruktion wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidium Koblenz angefordert. Der 61-jährige Rollerfahrer wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus Limburg eingeliefert.
Verkehrsunfall mit schwerverletztem Rollerfahrer
