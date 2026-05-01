Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Am heutigen Freitag, den 01.05.2026 gegen 11:50 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Maxsain zu einem Verkehrsunfall.

Ein Kradfahrer verlor die Kontrolle über sein Krad und stürzte ohne Fremdeinwirkung. Er verletzte sich hierbei schwer und wurde nach der Erstversorgung vor Ort durch einen Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen.



Die L 304 war für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten für circa eine Stunde gesperrt.



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