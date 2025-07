Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Am Samstag, den 26.07.2025 gegen 16:50 Uhr, befährt eine Gruppe von Motorradfahrern die L 303 zwischen Freilingen und Weidenhahn.

In einer langgezogenen Linkskurve kommt einer der Kradfahrer ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab, verliert im Grünstreifen die Kontrolle über das Motorrad und überschlägt sich mehrfach. Trotz vollständiger Schutzausrüstung erleidet der Kradfahrer lebensbedrohliche Verletzungen und wird vom Rettungsdienst mittels Hubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus verlegt.



