Der 65-jährige Fahrradfahrer befuhr die asphaltierte Zufahrtsstraße mit seinem Rennrad und stürzte aufgrund einer Bodenwelle alleinbeteiligt zu Boden.
Infolge des Sturzes zog er sich, trotz getragenem Schutzhelm, schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde mittels Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662-95580
Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer