Verkehrsunfall mit schwerstverletztem Rollerfahrer

Am Montag, 06.07.2026, gegen 19:05 Uhr ereignete sich auf der Straße "Auf der Heide" in 56244 Ettinghausen ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw- und Rollerfahrer.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der 20-jährige Rollerfahrer aus der Verbandsgemeinde Montabaur mit seinem Sozius aus einem Wirtschaftsweg auf die Straße "Auf der Heide" auffahren und missachtete dabei die Vorfahrt eines 25-jährigen Pkw Fahrer aus der Verbandsgemeinde Wallmerod, der die Straße in Richtung Kuhnhöfen befuhr. Durch die Kollision wurde der Sozius leicht und der Pkw-Fahrer nicht verletzt. Der Rollerfahrer wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen.



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