Verkehrsunfall mit schwerstverletztem Motorradfahrer

56370 Reckenroth, L322 (ots) - Am 11.09.2026 ereignete sich gegen 13:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L322 zwischen den Ortslagen Reckenroth und Aarbergen, OT Michelbach.

Der alleinbeteiligte 77-jährige Motorradfahrer befuhr hierbei den kurvenreichen Streckenverlauf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und wurde in der Folge schwerstverletzt. Das Motorrad wurde stark beschädigt.

Die Strecke war für die Dauer der Unfallaufnahme etwa drei Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.



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