Der alleinbeteiligte 77-jährige Motorradfahrer befuhr hierbei den kurvenreichen Streckenverlauf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und wurde in der Folge schwerstverletzt. Das Motorrad wurde stark beschädigt.
Die Strecke war für die Dauer der Unfallaufnahme etwa drei Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
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Verkehrsunfall mit schwerstverletztem Motorradfahrer
Der alleinbeteiligte 77-jährige Motorradfahrer befuhr hierbei den kurvenreichen Streckenverlauf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und wurde in der Folge schwerstverletzt. Das Motorrad wurde stark beschädigt.