Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Bad Ems - Am heutigen Abend gegen 19:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Straße Hasenbergweg, Bad Ems.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der betreffende PKW nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert und kam so eigenständig ins Rollen. Bei dem Versuch das Fahrzeug zu stoppen wurde der eigentliche Fahrzeugführer durch dieses überrollt und erlitt infolgedessen schwere Verletzungen. Zur medizinischen Versorgung wurde dieser im Anschluss in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Das Fahrzeug musste im Anschluss unter Zuhilfenahme der örtlichen Feuerwehr aufwendig geborgen werden.



